Водитель погиб, 16 пассажиров пострадали: автобус Астрахань — Волгоград врезался в грузовик

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автобуса «Ютонг» вез людей из Астрахани в Москву через автомагистраль в Михайловском районе. На 783-м километре мужчина врезался в грузовик «Ивеко». Судя по видеозаписям с места происшествия, в результате удара сильно повреждена кабина пассажирского транспорта.