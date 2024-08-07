Водитель погиб, 16 пассажиров пострадали: автобус Астрахань — Волгоград врезался в грузовик

Страшная авария с участием пассажирского автобуса Астрахань — Волгоград произошла 7 августа на трассе Р-22 «Каспий». В жутком ДТП погиб водитель, 16 человек обратились за медицинской помощью. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские и следователи выясняют обстоятельства случившегося.
По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автобуса «Ютонг» вез людей из Астрахани в Москву через автомагистраль в Михайловском районе. На 783-м километре мужчина врезался в грузовик «Ивеко». Судя по видеозаписям с места происшествия, в результате удара сильно повреждена кабина пассажирского транспорта.
Как уточнили в областной прокуратуре, на месте скончался 64-летний запасной водитель автобуса.
— 16 пассажиров обратилось за медицинской помощью, в том числе 3 несовершеннолетних, — уточнили в надзорном ведомстве.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, ГАИ, эксперты-автотехники, прокуратура. Сотрудники регионального СУ СКР проводят процессуальную проверку.