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В Нижнем Тагиле составили социальные паспорта для пострадавших жильцов

Специалисты минсоцполитики Свердловской области завершили составление «социальных паспортов» для пострадавших жильцов обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Всего было оформлено 80 документов. Они нужны для облегчения оказания адресной помощи. В них отражено, нуждаются ли люди в восстановлении документов и какая одежда и другие предметы первой необходимости им необходимы.

Также продолжается выплата компенсаций. К 7 августа пострадавшим перечислено 24,785 млн рублей.

Напомним, обрушение в доме на Сибирской, 81, произошло 1 августа. Погибли десять человек.

По решению губернатора Евгения Куйвашева, лишившиеся имущества жильцы получают по 500 тысяч рублей. По 600 тысяч положено получившим тяжкий либо средний вред здоровью, а по 300 тысяч — при лёгком вреде.

Семьи же, потерявшие своих близких, получат за каждого погибшего по 1,5 миллиона рублей.