Самолет FlyArystan повредили в аэропорту Астаны

Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней. Как уточнили в пресс-службе, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами. В авиакомпании заявили, что стоимость ремонта будет значительной, но основная проблема заключается в негативном влиянии вынужденного простоя самолета на расписание авиакомпании, включая каскадные задержки и возможные отмены рейсов.