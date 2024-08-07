Умер водитель «Камаза», столкнувшегося с поездом под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 7 авг — РИА Новости. Водитель «Камаза», устроившего ДТП с пассажирским поездом под Волгоградом, скончался в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
По словам собеседника агентства, после ДТП в больнице остаются трое пострадавших.
«Мужчина, 44 года (водитель “Камаза” — ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», — сказали в администрации.
На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель «Камаза» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.