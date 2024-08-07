Умер водитель столкнувшегося с поездом под Волгоградом «КамАЗа»

По информации РЖД, около 140 человек получили травмы в результате ЧП. Было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).