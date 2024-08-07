Около одного килограмма психотропа в тайнике. В Барановичах задержан 16-летний закладчик

В рюкзаке молодого человека милиционеры обнаружили 50 расфасованных закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, а в тайнике — около одного килограмма аналогичного вещества. Подросток признался, что нашел объявление о незаконном заработке в мессенджере.



Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.