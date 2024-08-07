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Около одного килограмма психотропа в тайнике. В Барановичах задержан 16-летний закладчик

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержан 16-летний закладчик, учащийся одного из средне-специальных учреждений образования. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В рюкзаке молодого человека милиционеры обнаружили 50 расфасованных закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP, а в тайнике — около одного килограмма аналогичного вещества. Подросток признался, что нашел объявление о незаконном заработке в мессенджере.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.