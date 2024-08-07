В Казахстане ликвидировали незаконные религиозные пансионаты

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. В Мангистаской области ликвидировали незаконные религиозные пансионаты, сообщили в прокуратуре региона.
В ходе проверки пяти благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, выявили нарушения требований действующего законодательства.
Это использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, отсутствие лицензий на осуществление образовательной деятельности, а также другие нарушения.
«По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства», — отметили в прокуратуре Мангистауской области.
Родителей воспитанников привлекли к административной ответственности, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты, сообщили в прокуратуре области.