В Казахстане ликвидировали незаконные религиозные пансионаты

«По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства», — отметили в прокуратуре Мангистауской области.