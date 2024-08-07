Задержан минчанин, выращивавший коноплю на своем балконе

Правоохранители столицы задержали 43-летнего минчанина, который на балконе квартиры выращивал коноплю.



«При осмотре квартиры обнаружено 12 горшков с грунтом и наркосодержащими растениями, а также предметы, используемые для их выращивания. Кроме того, изъяты несколько доз готовой к употреблению марихуаны и приспособление для ее потребления», — рассказали правоохранители.



Известно, что мужчина работает на производстве и всегда был на хорошем счету у соседей.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.