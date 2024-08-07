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Задержан минчанин, выращивавший коноплю на своем балконе

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, организовавший плантацию по выращиванию конопли на своем балконе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители столицы задержали 43-летнего минчанина, который на балконе квартиры выращивал коноплю.

«При осмотре квартиры обнаружено 12 горшков с грунтом и наркосодержащими растениями, а также предметы, используемые для их выращивания. Кроме того, изъяты несколько доз готовой к употреблению марихуаны и приспособление для ее потребления», — рассказали правоохранители.

Известно, что мужчина работает на производстве и всегда был на хорошем счету у соседей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.