Правоохранители столицы задержали 43-летнего минчанина, который на балконе квартиры выращивал коноплю.
«При осмотре квартиры обнаружено 12 горшков с грунтом и наркосодержащими растениями, а также предметы, используемые для их выращивания. Кроме того, изъяты несколько доз готовой к употреблению марихуаны и приспособление для ее потребления», — рассказали правоохранители.
Известно, что мужчина работает на производстве и всегда был на хорошем счету у соседей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
Задержан минчанин, выращивавший коноплю на своем балконе
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан минчанин, организовавший плантацию по выращиванию конопли на своем балконе. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители столицы задержали 43-летнего минчанина, который на балконе квартиры выращивал коноплю.