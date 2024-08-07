В России 28 мигрантов из Узбекистана получили незаконные сертификаты о знании русского языка

В 2021 году 28 граждан Узбекистана на основании сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства России получили разрешение на временное проживание.
Граждане, трудоустроенные на предприятии в городе Сельце, не знали русского языка и не владели минимальным уровнем знаний, необходимых для получения сертификата.
В сообщении отмечается, что мигранты сдавали экзамен на базе ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина». Сотрудники института подделывали их работы, на основе которых выдавались сертификаты.