Что известно о последствиях атак на Курскую область

ТАСС собрал основную информацию о ситуации в регионе.
Ситуация в регионе
За минувшие сутки ракетная опасность неоднократно объявлялась на территории региона.
За ночь над Курской областью сбили четыре БПЛА.
По словам врио губернатора Алексея Смирнова, также ночью сбиты две ракеты ВСУ.
Жертвы и пострадавшие
Число пострадавших в результате массированных атак ВСУ увеличилось до 28.
Пострадавшие в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах, сообщил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.
Он уточнил, что среди пострадавших есть сотрудники скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим.
По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в числе пострадавших шестеро детей, из них трое — из одной семьи.
Количество погибших достигло пяти. Накануне сообщалось о трех жертвах, в ночь со вторника на среду стало известно о том, что ВСУ ударили дроном по скорой — погиб фельдшер и водитель.
Реакция властей
Атака Вооруженных сил Украины в Курской области является очередным терактом против мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Врио главы Курской области призвал жителей помочь медикам пополнить запасы донорской крови.
Смирнов добавил, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.
Движение по Московской железной дороге в Курской области осуществляется штатно, поезда прибывают и отправляются по расписанию, сообщили в пресс-службе МЖД.
Попытка прорыва
Во вторник Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области, которая была отражена.
В Минобороны сообщили, что огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику было нанесено огневое поражение. В результате, по данным министерства на 6 августа, уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ.