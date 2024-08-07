Петербургскому ювелиру выстрелили в спину на улице Орджоникидзе

Приехавший на место наряд установил, что в потерпевшего выстрелили из окна дома 79, корпус 1, по Витебскому проспекту. Приличное расстояние между домами и темное время суток позволяют предположить, что ювелира подстрелили случайно. Мужчина обратился в травматологию, где у него диагностировали огнестрельное ранение и ссадину на спине. В удовлетворительном состоянии пациент был отпущен.