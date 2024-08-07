Разбившийся в Волгоградской области автобус принадлежал ИП

— Да, действительно, в ДТП попал наш автобус. Бизнес оформлен на мою супругу, я ей помогаю. Вот сейчас еду на место происшествия, — рассказал журналистам информагентства Валерий Черников. — Автобус вчера в 15.00 отправился с автовокзала Астрахани. В салоне находились 23 пассажира, загрузка была неполная. Водители прошли все осмотры, местные, опытные. Автобус, который разбился — совсем новый, ему всего два месяца. Марка Yutong, производитель Китай. У нас три таких автобуса, уже пять лет занимаемся перевозками, такое в первый раз произошло.