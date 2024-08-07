Работники МЧС ликвидировали возгорание на производстве в Лиде

Сообщение о возгорании поступило лидским спасателям 6 августа в 12.50. О происшествии сообщил работник предприятия.



Когда пожарные расчеты прибыли на место, в одном из боксов, где выполнялись работы по подготовке и покраске деталей, обнаружили сильное задымление. Как выяснилось, на момент ЧП в здании находился один работник. Он заметил дым из покрасочной камеры и немедленно сообщил в МЧС. До прибытия спасателей мужчина при помощи огнетушителей пытался самостоятельно справиться с возгоранием.



Работники МЧС в считанные минуты ликвидировали пожар. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие покрасочной камеры и системы вытяжки. Предполагаемая причина ЧП — нарушение технологического регламента.