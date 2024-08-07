В Намангане мошенник украл у женщины 92 миллиона сумов

По информации отдела кибербезопасности, женщина познакомилась с лжетрейдером в Instagram*, — вероятно, через рекламу в разделе историй. Мужчина заявил, что он занимается покупкой и продажей акций и знает надежный способ быстро обогатиться, но ему нужен спонсор. Женщина согласилась им стать.
Войдя в доверие, злоумышленник убедил ее отправить ему 92 миллиона сумов, однако после получения средств бесследно исчез..
В ходе розыскных мероприятий сотрудникам кибербезопасности удалось установить личность мошенника. Им оказался житель Наманганской области, ранее судимый за мошенничество..
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере повторно». Злоумышленника ждет штраф от 102 до 136 миллионов сумов или исправительные работы от двух до трех лет, либо лишение свободы от пяти до восьми лет с лишением определенных прав..
Напомним, что ранее мы сообщали о похищении 27 миллионов с банковской карты ташкентца. Чтобы лишиться крупной суммы, ему оказалось достаточно перейти по ссылке, отправленной через мессенджер.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.