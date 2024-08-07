В Намангане мошенник украл у женщины 92 миллиона сумов

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере повторно». Злоумышленника ждет штраф от 102 до 136 миллионов сумов или исправительные работы от двух до трех лет, либо лишение свободы от пяти до восьми лет с лишением определенных прав..