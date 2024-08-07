В Челябинске сошел с рельсов локомотив, движение поездов идет в плановом режиме

Сообщается, что утром 7 августа при производстве маневровых работ на станции «Металлургическая» Южно-Уральской железной дороги произошел сход локомотива двумя колесными парами.
По информации Уральской транспортной прокураты, все случилось в тот момент, когда один локомотив буксировал второй.
«Пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в плановом режиме. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в комментарии.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Центральным МСУТ СКР организована доследственная проверка. «Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — уточнили следователи.