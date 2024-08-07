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Мужчина погиб в горах Алматы

В горах Большого Алматинского ущелья погиб 66-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Источник: РОСО

Как сообщили 7 августа в Республиканском оперативно-спасательном отряде, мужчина 1958 г.р. вышел в горы в одиночку. К договоренному времени не вышел на связь и родственники вызвали спасателей.

«Оперативная группа РОСО обнаружила мужчину без признаков жизни в холмах ниже Большого Алматинского озера, и транспортировав тело на площадку, передала сотрудникам полиции», — сказано в сообщении.

Специалисты РОСО напомнили меры безопасности в горах для пожилых людей:

1. Не ходите в одиночку. Пожилым людям рекомендуется ходить в горы в компании, чтобы обеспечить поддержку и безопасность.

2. Выбирайте легкие маршруты. Не ходите в необследованные места. Не сходите с туристической тропы и следите за прогнозом погоды. Сообщите кому-то о своих планах.

3. Поднимайтесь постепенно, чтобы адаптироваться к высоте.

4. Делайте частые перерывы, пейте достаточно воды, имейте при себе лекарства и аптечку.

5. Носите удобную обувь с хорошим сцеплением, одевайтесь по погоде и используйте треккинговые палки.

6. Имейте при себе карту и компас или GPS.

7. Узнайте о местной дикой природе и будьте готовы к встречам с ней.

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