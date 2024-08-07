Скончался водитель калининградского грузовика, в который врезался поезд Казань — Адлер

Водитель грузовика, в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, скончался в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитете здравоохранения региона.
44-летний водитель грузового автомобиля находился в тяжелом состоянии.
В больницах Волгоградской области остаются трое пострадавших в возрасте от 31 до 54 лет, они в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что на калининградском грузовике, в который врезался поезд Казань — Адлер, висят штрафы на 300 тысяч рублей.
Поезд столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который выехал на ж/д пути на красный свет. Госпитализированы десятки человек, пострадали около 100 пассажиров — им помощь оказали на месте.