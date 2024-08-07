Число пострадавших при столкновении автобуса с фурой под Волгоградом достигло 20

В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, которая произошла сегодня рано утром на трассе «Каспий» в Волгоградской области, пострадали 20 человек, из них семь астраханцев. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.