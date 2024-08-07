Число пострадавших при столкновении автобуса с фурой под Волгоградом достигло 20

Напомним, автобус Yutong, который следовал по маршруту Астрахань — Москва, врезался в большегруз Iveco сегодня в 4:16 на трассе «Каспий» на территории Михайловского района Волгоградской области. Один человек погиб. По данным ГУ МВД региона, погибший был водителем автобуса.
Бабушкин уточнил, что в автобусе травмы различной степени тяжести полчуили семь жителей Астраханской области получили. Вместе с другими пострадавшими они доставлены в Михайловскую центральную районную больницу.
Также, по уточненным данным, травмы при ДТП получили шесть детей. Им оказана помощь медицинская помощь амбулаторно.
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.