В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики

В понедельник краевая прокуратура сообщила о конфликте двух автомобилистов из-за парковочного места в Уссурийске. Один из участников конфликта ударил владельца Range Rover, после чего последний открыл стрельбу из травмата. Обоих участников доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).