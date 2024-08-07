В Приморье арестовали водителя, открывшего стрельбу из травматики

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Водитель внедорожника, который открыл стрельбу из травматического пистолета после того, как получил удар в ходе конфликта из-за парковочного места в Уссурийске Приморского края, арестован почти на два месяца, сообщает прокуратура Приморья.
В понедельник краевая прокуратура сообщила о конфликте двух автомобилистов из-за парковочного места в Уссурийске. Один из участников конфликта ударил владельца Range Rover, после чего последний открыл стрельбу из травмата. Обоих участников доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
«С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 29 суток», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.