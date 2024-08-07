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Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области выросло до 20 человек

До 20 человек выросло число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Волгоградской области. Об этом 7 августа сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Источник: Агентство «Москва»

«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей — все на амбулаторном лечении. ДТП произошло на автодороге Р-22 “Каспий” в Михайловском районе Волгоградской области», — написал он.

Пострадавшие госпитализированы в Михайловскую центральную районную больницу. Среди пострадавших есть семь жителей Астраханской области.

ДТП произошло в 04:16 на 783-м км, столкнулись грузовой автомобиль Iveco и автобус Yutong, ехавший из Астрахани в Москву. На месте аварии погиб водитель автобуса.

Всего в автобусе находились порядка 30 пассажиров, сообщалось, что пострадали 16. После ДТП 14 человек продолжили свой путь в Москву на попутном автобусе.

По факту произошедшего начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Ранее, 6 августа, в Армавире произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, один из них — малолетний ребенок. Тогда два легковых автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter.

ГИБДД
несчастный случай