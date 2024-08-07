Число пострадавших в ДТП в Волгоградской области выросло до 20 человек

«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей — все на амбулаторном лечении. ДТП произошло на автодороге Р-22 “Каспий” в Михайловском районе Волгоградской области», — написал он.
Пострадавшие госпитализированы в Михайловскую центральную районную больницу. Среди пострадавших есть семь жителей Астраханской области.
ДТП произошло в 04:16 на 783-м км, столкнулись грузовой автомобиль Iveco и автобус Yutong, ехавший из Астрахани в Москву. На месте аварии погиб водитель автобуса.
Всего в автобусе находились порядка 30 пассажиров, сообщалось, что пострадали 16. После ДТП 14 человек продолжили свой путь в Москву на попутном автобусе.
По факту произошедшего начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.
Ранее, 6 августа, в Армавире произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, один из них — малолетний ребенок. Тогда два легковых автомобиля столкнулись с рейсовым автобусом Mercedes Sprinter.