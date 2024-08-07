Смирнов напомнил о напряженной ситуации на границе в Курской области, идут бои

На фоне атак ВСУ на Курскую область в сети появился дипфейк с врио главы региона Алексеем Смирновым, который призвал «всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия и участия в защите родины». В правительстве области заявили, что украинские спецслужбы с помощью нейросети добавили звуковую дорожку на видеообращение Смирнова об обстановке в регионе. По последним данным, в результате нападения ВСУ на Курскую область 6 августа пострадали более 20 человек. В МИД атаку назвали очередным терактом против мирного населения.