МВД начало проверку после новости о пристававшем к девочке мужчине в Перми

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 3 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано видео с мужчиной, который пристаёт к девушке на трамвайной остановке возле ЦУМа. Автор публикации сообщал, что неизвестный пермяк приставал к девочке 14−16 лет.