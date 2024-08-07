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МВД начало проверку после новости о пристававшем к девочке мужчине в Перми

Видео с инцидентом было опубликовано в пермских телеграм-каналах.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Перми начала проверку после новости о мужчине, который приставал девочке в центре города, сообщили сайту perm.aif.ru в городском УМВД.

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 3 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано видео с мужчиной, который пристаёт к девушке на трамвайной остановке возле ЦУМа. Автор публикации сообщал, что неизвестный пермяк приставал к девочке 14−16 лет.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в УМВД России по Перми. В ведомстве рассказали, что информация была зарегистрирована во время мониторинга.

«Информация зарегистрирована в ходе мониторинга отделе полиции Ленинского района. Проводится проверка», — рассказали сайту perm.aif.ru правоохранители.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на видео заметно, как мужчина преследует девушку. В это время прохожие никак не реагируют на происходящее.