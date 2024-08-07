«Вот еще бегали, в баньке парились, а теперь оба холодные на животе лежат»: в Красноярском крае обычный сорный цветок убил двоих детей

Летом 2021 года в маленькой деревне в Красноярском крае скончались братик с сестренкой, им было 5 и 6 лет. Никаких следов насильственной смерти, да и семью в целом нельзя было заподозрить в чем-то подобном. Для специалистов этот случай стал загадкой: однозначно отравление, но никаких следов! Экспертизы проводились в самых авторитетных лабораториях страны, местные следователи запрашивали у коллег по всей страны: если были подобные случаи, пусть поделятся. Казалось бы — глухарь. Спустя год — тоже летом — следователь обратил внимание на невзрачные цветы, растущие в деревне и во дворе дома, где жили дети. Его догадку подтвердил красноярский ученый… Подробности этой трагедии — в эксклюзивном материале «Комсомольской правды»-Красноярск. Следователь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Руслан Гусейнов раскрыл тайну. Из этических соображений мы изменили имена детей и их родных.
Суши ели все
Елена вышла замуж вскоре после школы. Ребятишки родились один за другим, все желанные — две дочери и один сынок. Но молодая семья распалась, отец детей отошел в сторону. Родители Елену поддержали: «это же свои кровиночки — поможем и накормить, и одеть-обуть их». Ребятишки, по словам всех, кто знает эту семью, действительно ни в чем не нуждались и росли в любви и заботе.
На момент роковых событий Елене было 25 лет, она жила с детьми в Балахте, работала в местном кафе. Родители — в деревне Малая Тумна, буквально в десяти километрах от райцентра. 26 августа 2021 года молодая женщина привезла 7-летнюю Кристинку, 6-летнюю Лерочку и 5-летнего Илюшу к бабушке с дедушкой. Те были рады.
Дом родителей Кругловых в Тумне — старый, но добротный по деревенским меркам, сразу видно, что есть здесь и мужская рука, и женская. Свое хозяйство, большой огород. Бабушка успевает подрабатывать — убирает на автозаправке неподалеку. Дедушка пенсионер, но постоянно хлопочет по хозяйству.
Знакомимся с материалами уголовного дела. В воскресенье 29 августа Елена заказала суши в балахтинском кафе, около 17 часов получила доставку и тут же на такси поехала к Тумну к детям. Так или иначе, суши ели все, хотя Оксане Викторовне (бабушке) почему-то не понравились — хватило одного. Елена тоже попробовала на зубок. Зато Илюша налегал: вкусно!
Уснули дети около 22 часов. За день так набегались, умаялись, в баньке напарились — кто провел свое детство в деревне, тот знает, каково это: только голову до подушки и все, пушкой не добудишься.
И вдруг после полуночи крик в темноте: «Не хочу, не надо»… Елена кинулась в комнату — Лера сидела на кровати, вся в поту, и плакала. Мать взяла ее на руки и почувствовала сильное сердцебиение. Может, кошмар приснился?
— Что случилось?
— Давит… — только и могла произнести шестилетняя девочка. Потом снова уснула. Остаток ночи прошел спокойно.
Ранним утром 30 августа все позавтракали бутербродами с колбасой и печеньем. Все, кроме Илюшки — он спал, решили не будить. После Елена снова уехала на работу.
У ворот полиция, в дом не пускают
То, что случилось дальше, было похоже на кошмарный сон. Из показаний бабушки, Оксаны Викторовны: после раннего завтрака она хлопотала по хозяйству, потом сбегала на работу. Отсутствовала буквально пару часов. Все это время во дворе был муж, так что дети одни никак не оставались.
Зашла в дом около полудня. Лера лежала на диване, на животе. Бабушка потрогала ее — тельце уже холодное. А ведь еще в 7 утра кушала бутерброд вместе со всеми… Не помня себя, в шоке женщина пыталась позвонить в скорую, но руки не слушались. Побежала в магазин, он рядом, чтобы помогли. И спохватилась: а Илюша где, что с ним-то? Он лежал в другой комнате на кровати, тоже на животе… Только после этого бабушка нашла в себе силы набрать номер Елены и сообщить страшную новость. А потом вместе с Кристиной стали ждать…
Когда мама примчалась в Тумну на попутке, у двора уже стояли скорая помощь, полиция, следком. В дом ее не пустили — там работали криминалисты.
А потом словно опомнилась — подхватила старшую дочь и поехала в районную больницу, показать врачам. Мысли путались в голове, главным было: спасти последнюю дочь. К счастью, все обошлось, жизнь девочки была вне опасности. Но она на все расспросы отвечала, что ничего не знает.
Проверили все, что можно было.
Признаков криминальной смерти не было. Наличие пены во рту явно указывало на отравление. Первыми под подозрение попали суши. Повара-сушиста допрашивали: клялся и божился, что у него все в порядке. Действительно, Роспотребнадзор нагрянул с внеплановой проверкой, каждый сантиметр осмотрел, все смывы в лаборатории изучил — ничего не нашел. Работники кафе выдохнули с облегчением.
Бабушка буквально по минутам вспоминала, что делали внуки за день до трагедии: играли на мобильниках, играли во дворе, минут на 15 ходили на детскую площадку неподалеку. Все остальное время были на виду. Периодически заскакивали в дом и брали всякие вкусняшки — конфеты, газировку (да, не совсем полезная еда, но и не отравленная). Что еще ели? Огурчики. Мыла? Да, мыла, конечно. Все свежее. А где таблетки лежали? На верхней полке, не достать…
Криминалисты изъяли на экспертизу из дома все, что хоть как-то могло принести вред: лекарственные препараты, бытовую химию, дезинфицирующие средства, использованную посуду, начатые продукты питания. Осмотрели места в деревне, где играли дети — вдруг что-то нашли и затянули в рот. Нет, ничего.
Зашли в тупик
Следователь Руслан Гусейнов рассказал, что экспертиз было сделано много. Первая же химико-токсикологическая экспертиза показала: никаких ядов, психотропов, наркотиков и прочих известных криминалистике отравляющих веществ в биообразцах не обнаружено. Смерть наступила в результате острого токсического воздействия неустановленным веществом. Как понять, каким именно? Ответ на этот вопрос искали в нескольких ведомственных лабораториях в Москве, но безрезультатно.
Казалось бы все, глухарь? Дети погибли, а никто не может сказать, почему? И от этого становилось не по себе: вдруг история повторится и кто-то из малышей окажется в такой же опасности? Нужно было докопаться до истины.
Спустя много месяцев родилась еще одна версия: а могли Лера и Илюша отравиться ядовитыми растениями? Многие из тех, что растут в деревнях, испокон веков рядом с людьми, на самом деле не так безобидны, как кажутся.
— В середине июня 2022 годы мы приехали в Малую Тумну вместе с профессором кафедры водных и наземных экосистем СФУ Николаем Витальевичем Степановым и осмотрели дом и надворные постройки. Он увидел возле входа во двор купену душистую. А на клумбе возле магазина росли живокость высокая и водосбор обыкновенный, — рассказал следователь.
Последние два растения часто выращивают на клумбах и в садах, поскольку выглядят красиво и эффектно. Но купена… в народе ее называют диким ландышем из-за похожих маленьких цветочков на одном стебле. По природе своей неприхотливый сорняк, но его не вырубают — он же такой милый с виду.
Сестренка подтвердила
Разговор с еще одним свидетелем пролил, наконец, свет. Кристина призналась, что случилось накануне гибели ее братика и сестры. 29 августа они вместе с двумя соседскими ребятишками (примерно тот же возраст, к счастью, они не пострадали) играли возле двора в мяч. Несколько раз мяч залетал в заросли той самой купены.
Бабушка всегда предупреждала: «цветы — для красоты, их нельзя ломать и срывать». Поэтому когда мяч ломал веточки купены, Лера с Ваней поправляли их из опасения, что бабушка узнает и будет ругаться. Сок растений попал им на руки, затем они немытыми руками брали продукты и тянули в рот. Так же сок мог проникнуть внутрь через тонкую детскую кожу. Помимо того, у купены привлекательные черные ягодки, дети наверняка их попробовали.
Из материалов дела: «Учитывая малолетний возраст детей и небольшую массу тела и, следовательно, высокую чувствительность детского организма к токсическому воздействию биологически активных веществ, а также более высокое содержание сердечных гликозидов в плодах, количество ягод, необходимых к употреблению для развития острого отравления со смертельным исходом у малолетних детей может быть крайне минимальным».
Резонный вопрос: почему тогда экспертиза не обнаружили это сразу? Биологически активные вещества растений, в том числе алколоиды, имеют быстрый период распада в организме человека. Конкретные описания таких данных в доступной медицинской литературе отсутствуют. Чисто гипотетически, если бы эксперты сразу после смерти провели исследования конкретно на содержание алколоидов в крови детей, возможно, обнаружили бы их следы.
— Мы разослали запросы коллегам из СК в других регионов страны, вдруг у кого-то были похожие случаи. Откликнулись кемеровчане. Но там растение другое, был и прямой свидетель — ребенок постарше, так что отравление удалось установить быстрее. Хотя все стандартные экспертизы были пустыми, как и у нас, — рассказал Руслан Гусейнов.
Вместо послесловия
Бабушка понятия не имела, никто и никогда не рассказывал ей, насколько коварен этот «дикий ландыш». Когда они купили дом в 2009 году, купена уже росла здесь. А когда узнала — вырвала под корень, уничтожила все.
Елена тяжело переживала смерть двух детей. По ночам ее мучили кошмары, а днем душили слезы. Часто винила себя во всем или опускала руки от беспомощности. Стала замкнутой, сильно похудела, убитая горем. В глазах потух огонек. Жила только для старшей Кристинки.
Но жизнь берет свое. Это неправда, что время лечит — оно заполняет нашу жизнь другими событиями. Вот и в жизни Елены сейчас хорошие добрые перемены…
Уголовное дело было прекращено по причине отсутствия состава преступления.