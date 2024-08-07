«Вот еще бегали, в баньке парились, а теперь оба холодные на животе лежат»: в Красноярском крае обычный сорный цветок убил двоих детей

Зашла в дом около полудня. Лера лежала на диване, на животе. Бабушка потрогала ее — тельце уже холодное. А ведь еще в 7 утра кушала бутерброд вместе со всеми… Не помня себя, в шоке женщина пыталась позвонить в скорую, но руки не слушались. Побежала в магазин, он рядом, чтобы помогли. И спохватилась: а Илюша где, что с ним-то? Он лежал в другой комнате на кровати, тоже на животе… Только после этого бабушка нашла в себе силы набрать номер Елены и сообщить страшную новость. А потом вместе с Кристиной стали ждать…