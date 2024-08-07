В Светлогорске женщина продлила себе больничный, добавив штрих в документ

Материал проверки в отношении работницы одного из предприятий района поступил в Светлогорский РОВД в июне. Согласно табелю учета рабочего времени за апрель 2024 года, женщина отсутствовала на рабочем месте, допускала прогулы. «У работодателя возникли сомнения по поводу подлинности даты, указанной в графе “Приступить к работе (службе, учебе)”, указанной в предъявленном работницей листке нетрудоспособности», — пояснили в ГКСЭ.



Правоохранители направили листок нетрудоспособности для проведения экспертизы в Гомельский межрайонный отдел ГКСЭ. Судебные эксперты установили различие в оттенке и микроструктуре штрихов, глубине рельефа штрихов в указанной графе. «Штрихи сине-фиолетового цвета со светлым оттенком по своей конфигурации образуют цифру “1” и с остальными записями светлого оттенка образуют запись первоначального содержания — “01 04 24”, — указали специалисты. Фактически одним штрихом единица была исправлена на четверку.



Женщина созналась, что самостоятельно внесла изменения в листок нетрудоспособности, чтобы якобы по уважительной причине не выходить на работу.