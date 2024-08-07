СКР проверит условия работы водителя, погибшего в ДТП в Волгоградской области

В рамках доследственной проверки специалисты дадут правовую оценку обстоятельствам ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. В том числе по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) проверят соблюдение условий и режима работы водителей, которые стали участниками происшествия.