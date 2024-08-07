СКР проверит условия работы водителя, погибшего в ДТП в Волгоградской области

В рамках доследственной проверки специалисты дадут правовую оценку обстоятельствам ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. В том числе по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) проверят соблюдение условий и режима работы водителей, которые стали участниками происшествия.
Сотрудники регионального СУ СКР организовали комплекс мероприятий для установления всех причин и обстоятельств случившегося.
Напомним, утром 7 августа на трассе Волгоград — Москва в Михайловском районе автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погиб один из водителей автобуса, а 16 пассажирам понадобилась медицинская помощь.