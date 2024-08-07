В Бурятии мужчина убил жену в день рождения

В Бурятии 34-летний мужчина ответил в суде за убийство жены. Он избивал женщину табуретом по голове и телу в ее же день рождения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК республики происшествие произошло в Железнодорожном районе, а сожитель женщины в момент совершения преступления был изрядно пьян.