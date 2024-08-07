В Бурятии мужчина убил жену в день рождения

В Бурятии 34-летний мужчина ответил в суде за убийство жены. Он избивал женщину табуретом по голове и телу в ее же день рождения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК республики происшествие произошло в Железнодорожном районе, а сожитель женщины в момент совершения преступления был изрядно пьян.
— 15 ноября 2023 года будучи пьяным, в ходе ссоры с сожительницей, мужчина нанес ей множество ударов руками и табуретом по голове и другим частям тела. От одного из ударов табурет сломался. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, — поделились правоохранители.
Теперь по решению суда мужчина отправится на девять лет в тюрьму и будет обязан выплатить сестре убитой сожительницы миллион рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе у мужчины забрали машину за вождение пьяным. Сибиряка также лишили водительских прав на три года и отправили отбывать наказание в колонию поселение.