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В Бурятии мужчина убил жену в день рождения

34-летний мужчина избил сожительницу табуретом.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии 34-летний мужчина ответил в суде за убийство жены. Он избивал женщину табуретом по голове и телу в ее же день рождения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК республики происшествие произошло в Железнодорожном районе, а сожитель женщины в момент совершения преступления был изрядно пьян.

— 15 ноября 2023 года будучи пьяным, в ходе ссоры с сожительницей, мужчина нанес ей множество ударов руками и табуретом по голове и другим частям тела. От одного из ударов табурет сломался. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, — поделились правоохранители.

Теперь по решению суда мужчина отправится на девять лет в тюрьму и будет обязан выплатить сестре убитой сожительницы миллион рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе у мужчины забрали машину за вождение пьяным. Сибиряка также лишили водительских прав на три года и отправили отбывать наказание в колонию поселение.