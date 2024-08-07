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Временное жилье получила семья, на дом которой упал БПЛА на Кубани

Жителей дома, который загорелся после падения беспилотника ночью 2 августа в Староминском районе в хуторе Ясени, временно заселили в квартиру из маневренного фонда администрации муниципалитета. О помощи пострадавшим рассказал глава района Владимир Горб в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.

Источник: соцсети

Владимир Горб уточнил, что кроме жилплощади, семья обеспечена необходимой бытовой техникой и мебелью. Пострадавшим выдадут компенсации за утрату имущества и жилья.

— Со стороны муниципалитета и региона будет оказана вся необходимая поддержка. Я лично контролирую ситуацию и буду следить за тем, чтобы все меры были выполнены своевременно, — заверил глава Староминского района.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, жильцов дома, поврежденного после падения БПЛА 2 августа, эвакуировали и заселили в гостиницу. Дрон ВСУ упал и взорвался рядом с жилым зданием после 01.00. В 04.30 дом загорелся.

Специалисты МЧС, которые находились на месте, быстро потушили огонь. Пострадавших в результате происшествия не было.