В ДТП под Челябинском погибла 22-летняя стюардесса: «Катя так ждала своего первого полета»

Последнее время Катя жила в Екатеринбурге, потому что здесь училась на курсах бортпроводников. Накануне первого рейса выяснилось, что для допуска ей хватает документов и она срочно поехала за ними к маме в Кыштым. Девушка не смогла найти прямую попутку и сначала отправилась в Челябинск, а оттуда в родной город. Ехала с двумя попутчиками на KIA Cerato, которую нашла на BlaBlaCar.