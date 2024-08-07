В ДТП под Челябинском погибла 22-летняя стюардесса: «Катя так ждала своего первого полета»

«Катя работала проводником на поезде, но всегда мечтала о небе. Она буквально несколько дней назад получила диплом о завершении курсов для бортпроводников. Катя так ждала своего первого полета, который должен был состояться 6 августа. А она погибла накануне», — рассказала подруга девушки.
Екатерина родилась в Кыштыме, она — единственный ребенок у мамы. Потом переехала в Челябинск, здесь познакомилась с парнем. В июле она проводила его в армию. Молодой человек еще не знает о случившейся трагедии.
Последнее время Катя жила в Екатеринбурге, потому что здесь училась на курсах бортпроводников. Накануне первого рейса выяснилось, что для допуска ей хватает документов и она срочно поехала за ними к маме в Кыштым. Девушка не смогла найти прямую попутку и сначала отправилась в Челябинск, а оттуда в родной город. Ехала с двумя попутчиками на KIA Cerato, которую нашла на BlaBlaCar.
На трассе Долгодеревенское — Аргаяш случилась авария. KIA лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2115. По предварительным данным, виновником аварии был водитель отечественной машины. Он выехал на встречную полосу. В результате двое мужчин и три женщины скончались на месте.