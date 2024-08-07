Сам себя в накладе не оставил: в Москаленках будут судить главу мунициапльного предприятия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора муниципального предприятия «Москаленский коммунальник». Его обвиняют в превышении полномочий.
По версии следствия, бывший руководитель перепутал государеву казну со своим собственным карманом.
На протяжении почти двух с половиной лет он самовольно, без согласования с учредителем предприятия повышал себе оклад, давал указание сотрудникам выписывать себе материальную помощь и даже арендовал автомобиль у самого себя.
Нанесенный ущерб следствие оценило в 300 тысяч рублей. Дело было возбуждено после прокурорской проверки, расследованием занималось СУ СКР по Омской области.
Сейчас материалы направлены в Москаленский районный суд.