6 августа в 20.25 в больнице от ожогов, полученных 28 июля, скончался пенсионер 1954 года рождения. Травмы мужчина получил в результате вспышки газовоздушной смеси при подключении газового баллона к плите в дачном доме в садовом товариществе возле деревни Заямное Смолевичского района Минской области.
Причина происшествия устанавливается.
В Смолевичском районе скончался пенсионер, получивший ожоги при подключении газового баллона
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе скончался пенсионер, получивший ожоги при подключении газового баллона. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
6 августа в 20.25 в больнице от ожогов, полученных 28 июля, скончался пенсионер 1954 года рождения. Травмы мужчина получил в результате вспышки газовоздушной смеси при подключении газового баллона к плите в дачном доме в садовом товариществе возле деревни Заямное Смолевичского района Минской области.