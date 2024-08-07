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В Смолевичском районе скончался пенсионер, получивший ожоги при подключении газового баллона

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе скончался пенсионер, получивший ожоги при подключении газового баллона. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

6 августа в 20.25 в больнице от ожогов, полученных 28 июля, скончался пенсионер 1954 года рождения. Травмы мужчина получил в результате вспышки газовоздушной смеси при подключении газового баллона к плите в дачном доме в садовом товариществе возле деревни Заямное Смолевичского района Минской области.

Причина происшествия устанавливается.

несчастный случай