Смертельное ДТП с автобусом и двумя иномарками произошло на Кубани

Смертельное ДТП произошло в Кореновске. Водитель иномарки влетел в металлическое ограждение и повредил еще один автомобиль и автобус. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кореновскому району.
Авария произошла в районе 5 часов утра 7 августа на участке трассы федерального значения М4 «Дон». По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Ростов-на-Дону, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После чего отлетевшие от автомобиля детали повредили автомобиль Renault Sandero и автобус Scania.
В результате ДТП погиб водитель автомобиля Hyundai Elantra. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, в Адлерском районе Сочи на улице Краснофлотской произошло ДТП, в результате которого пострадали пятеро человек, в том числе трое детей. Полиция проводит проверку по факту аварии.