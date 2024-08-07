Смертельное ДТП с автобусом и двумя иномарками произошло на Кубани

Авария произошла в районе 5 часов утра 7 августа на участке трассы федерального значения М4 «Дон». По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Ростов-на-Дону, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После чего отлетевшие от автомобиля детали повредили автомобиль Renault Sandero и автобус Scania.