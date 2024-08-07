Житель Балтийска избил супругу чугунной сковородой

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.
Известно, что подозреваемый нанёс удары чугунной сковородой по голове супруги, причинив тяжкий вред здоровью. Это произошло во время семейного конфликта 14 июля 2024 года.
Суд учитывает тяжесть преступления, личность подозреваемого, его возраст и состояние здоровья при определении меры пресечения: Балтийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября 2024 года.