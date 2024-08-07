Житель Балтийска избил супругу чугунной сковородой

Суд учитывает тяжесть преступления, личность подозреваемого, его возраст и состояние здоровья при определении меры пресечения: Балтийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября 2024 года.