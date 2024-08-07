СК раскрыл, в чем обвинил газовщиков из взорвавшегося дома в Тагиле

Частично разрушенный при взрыве дом представляет собой пятиэтажное здание с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик». Дом был построен в 1973 году, а его износ не превышал 30%. Капитальный ремонт планировался на 2030−2032 годы, а ремонт системы газоснабжения — на 2042−2044 годы. В доме находилось 80 квартир, писало издание Е1. ТАСС сообщал, что в результате взрыва было разрушено около 15 квартир.