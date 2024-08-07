Даже финансовое образование не спасло: у бухгалтера из Иркутска украли около трех млн рублей

По версии мошенника, неизвестные пытались получить доступ к личному кабинету женщины на портале госуслуг и взять на ее имя кредит. Далее мужчина сказал, что может помочь в данной ситуации и сберечь деньги жертвы. Для этого нужно было оформить «зеркальный займ», а после этого вместе с уже имеющимися деньгами перевести все на якобы безопасный счет.