Даже финансовое образование не спасло: у бухгалтера из Иркутска украли около трех млн рублей

В Иркутске бухгалтер пыталась спасти свои сбережения от мошенников, но в итоге потеряла около трех миллионов рублей. Женщина обратилась с заявлением в Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» и рассказала, что ей на телефон пришло сообщение от незнакомого мужчины, который сказал, что является работником полиции. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
По версии мошенника, неизвестные пытались получить доступ к личному кабинету женщины на портале госуслуг и взять на ее имя кредит. Далее мужчина сказал, что может помочь в данной ситуации и сберечь деньги жертвы. Для этого нужно было оформить «зеркальный займ», а после этого вместе с уже имеющимися деньгами перевести все на якобы безопасный счет.
— Следуя всем инструкциям лжесотрудника, 62-летняя женщина перечислила злоумышленникам свыше 2,7 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данному преступлению завели уголовное дело по статье 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).