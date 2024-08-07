Крымчанин украл у пенсионерки 3 млн рублей: ему дали условный срок

В Симферополе жителя Крыма признали виновным в мошенничестве в отношении пожилой женщины на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Фигурант входил в преступную группу, которые воровали деньги у пенсионеров.
«Участники группы звонили пожилым людям, которым сообщали ложные сведения о необходимости передачи денежных средств сотрудникам банка в целях недопущения их хищения», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что у жительницы Симферополя украли более 3 млн рублей. Эти деньги женщина передала осужденному, который представился сотрудником банка. Молодого человека задержали правоохранители.
Железнодорожный районный суд Симферополя признал крымчанина виновным. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Крымчанин вернул 50 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на оставшуюся сумму. Дело в отношении других участников группы расследуется отдельно.