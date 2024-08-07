Подельницу главврача онкоцентра освободили из-под стражи, но запретили приходить на работу

— Татьяне Вяткиной избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: не посещать онкоцентр и находиться на расстоянии дальше 50 метров от него, не общаться с сотрудниками. То же самое касается всех зданий минздрава. Освободили из-под стражи в зале суда, — передает корреспондент КП-Челябинск.