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Подельницу главврача онкоцентра освободили из-под стражи, но запретили приходить на работу

Подельницу главврача челябинского онкоцентра освободили из-под стражи в суде.

Источник: Комсомольская правда

Тракторозаводский районный суд начал избирать меры фигурантам дела о фиктивном трудоустройстве рабочих в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины. Заседания будут проходить поочередно. Первая — Татьяна Вяткина, начальник администивно-хозяйственного отдела.

Прокуратура, СК и сама обвиняемая просили удалить СМИ из зала суда, но судья оставила журналистов.

47-летней Татьяне Вятникой вменяют мошенничество (ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). Сергей СОТНИКОВ.

Напомним, по версии следствия, сообщники фиктивно трудоустраивали рабочих для ремонта и обслуживания больничных зданий. Похищенные 2,6 млн рублей — это зарплата, выданная несуществующим сотрудникам с 2021 по 2024 год. Однако, в деле появилась еще и взятка.

Как передает из зала суда корреспондент КП-Челябинск, Татьяне Вяткиной передали взятку 400 тысяч рублей. Женщина признала вину в полном объеме.

— Татьяне Вяткиной избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: не посещать онкоцентр и находиться на расстоянии дальше 50 метров от него, не общаться с сотрудниками. То же самое касается всех зданий минздрава. Освободили из-под стражи в зале суда, — передает корреспондент КП-Челябинск.