На севере Красноярского края выпали из лодок два человека

Сразу два происшествия на воде была зафиксированы на территории Таймыра. Сначала этим утром, 7 августа, в управление МЧС поступило сообщение о 50-летнем мужчине. Местный житель перевозил грузы на моторной лодке по реке Большая Хета (левый приток Енисея). И каким-то странным они сообщили в полицию, которая и организовала поиски.
Другая трагедия произошла на реке Хатанга. Там тридцатилетний мужчина отправился на рыбалку вместе со своим братом. Потерял равновесие, выпал за борт и пошел ко дну. Спасти его не удалось. Полиция проводит проверку, организованы поисково-спасательные работы.
А спасатели в очередной раз напоминают, что наличие специального жилета даст шанс человеку в лодке, не стоит им пренебрегать.