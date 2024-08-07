На севере Красноярского края выпали из лодок два человека

Сразу два происшествия на воде была зафиксированы на территории Таймыра. Сначала этим утром, 7 августа, в управление МЧС поступило сообщение о 50-летнем мужчине. Местный житель перевозил грузы на моторной лодке по реке Большая Хета (левый приток Енисея). И каким-то странным они сообщили в полицию, которая и организовала поиски.