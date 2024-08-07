АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Минтранс Казахстана проведет внеплановую проверку аэропорта Астаны.
Об этом ведомство сообщило после «участившихся инцидентов» в аэропорту. Так в Минтрансе сформулировали случаи с двумя поврежденными самолетами.
Первый самолет компании SCAT повредили 1 августа. Тогда сотрудник столичного аэропорта повредил фюзеляж Boeing-737, подробности неизвестны.
Однако, из-за этого пришлось изменить расписание сразу 20 рейсов на ближайшие три дня. А поврежденный самолет обещали снять с маршрута.
Второе происшествие произошло 5 августа. На этот раз пострадал самолет компании Fly Arystan.
«Оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами», — сообщили в группе компаний Air Astana.
Компания призвала руководство аэропорта принять срочные меры для устранения факторов, негативно влияющих на своевременность рейсов.
7 августа Минтранс дал поручение Авиационной администрации Казахстана провести внеплановую проверку аэропорта Астаны. «В связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.