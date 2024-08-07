Минтранс Казахстана проведет внеплановую проверку аэропорта Астаны

«Оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. В частности, была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапами», — сообщили в группе компаний Air Astana.