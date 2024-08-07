Астанчанка обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн: завершено расследование дела

Официальный представитель антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге отметил, что ведомством завершено досудебное расследование по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева в отношении жительницы столицы — гражданки Г.
«Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву», — добавил он.
Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере.
«Проверяются другие эпизоды ее преступной деятельности. В отношении нее избрана мера пресечения — содержание под стражей. Расследование в настоящее время завершено, дело находится на ознакомлении», — резюмировал Бигайдаров.
Напомним, в конце июня мы писали, что Антикор начал расследование в отношении жительницы Астаны — по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву.
Добавим, в середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.
28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны.
26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным. Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.
Дело Бишимбаева и Байжанова
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», в заведении которого скончалась Нукенова, — Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.
Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.