Астанчанка обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн: завершено расследование дела

26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным. Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.