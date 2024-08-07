Умер профессор Воронежского лесотехнического университета Виктор Попов

В Воронеже во вторник, 6 августа, на 89-м году ушел из жизни ученый с мировым именем, заслуженный работник высшей школы России, почетный профессор Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) имени Георгия Морозова, доктор технических наук Виктор Попов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Виктор Попов родился в 1936 году. В 1959 году окончил Воронежский государственный сельскохозяйственный институт (ныне — Воронежский государственный аграрный университет. - Прим. ред.). по специальности инженер-механик. Трудовую деятельность начал в должности технолога на Воронежском авиационном заводе. В 1967 году Виктор Попов окончил аспирантуру по специальности «Общая энергетика» и получил степень кандидата технических наук, а в 1988 году ему была присвоена степень доктора технических наук.
Почти 60 лет жизни Виктора Попова были связаны с ВГЛТУ, где он работал с 1963 года, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой энергетики и гидравлики. В течение 20 лет занимал должность декана механического факультета.
Виктор Попов — автор более 500 научных работ. Известен как исследователь контактного теплообмена в разъемных и неразъемных соединениях. Научные результаты его исследований внедрены на ведущих предприятиях авиационно-космической отрасли. Одна из разработок ученого была использована при проектировании элементов конструкции теплозащиты космического аппарата «Венера-8».
Виктор Попов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Знак Почета». Имеет большое количество наград за научные достижения и большой вклад в образование.
— Виктор Михайлович был талантливым человеком во всех проявлениях, его отличали подлинная интеллигентность, широкий кругозор, разносторонняя образованность. Он был увлеченным педагогом, воспитавшим огромное количество студентов, которые благодарно хранят память о его блестящих лекциях. Виктор Михайлович был воплощением доброжелательности, совестливости, порядочности, что снискало ему заслуженное уважение коллег и учеников. Для всех, знавших Виктора Михайловича, его уход стал невосполнимой потерей. Виктор Михайлович Попов останется в нашей памяти как выдающийся ученый, педагог и Человек. Самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Михайловича, — простились с коллегой в вузе.