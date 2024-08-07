Умер профессор Воронежского лесотехнического университета Виктор Попов

— Виктор Михайлович был талантливым человеком во всех проявлениях, его отличали подлинная интеллигентность, широкий кругозор, разносторонняя образованность. Он был увлеченным педагогом, воспитавшим огромное количество студентов, которые благодарно хранят память о его блестящих лекциях. Виктор Михайлович был воплощением доброжелательности, совестливости, порядочности, что снискало ему заслуженное уважение коллег и учеников. Для всех, знавших Виктора Михайловича, его уход стал невосполнимой потерей. Виктор Михайлович Попов останется в нашей памяти как выдающийся ученый, педагог и Человек. Самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Михайловича, — простились с коллегой в вузе.