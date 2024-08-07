Новосибирец затушил Вечный огонь алкоголем — какое наказание вынес суд

— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения утром 15 мая 2024 года публично распивал алкогольные напитки на чаше Вечного огня Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, затем вылил их в огонь, потушив пламя, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.