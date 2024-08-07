Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец затушил Вечный огонь алкоголем — какое наказание вынес суд

Жителя Новосибирска приговорили к колонии за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Он затушил Вечный огонь спиртным.

Источник: AP 2023

Новосибирский областной суд 7 августа огласил обвинительный приговор 22-летнему мужчине за публичное оскорбление символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества (ч.3 ст. 354.1 УК). Новосибирца решением суда отправят на 7 месяцев в колонию-поселение.

— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения утром 15 мая 2024 года публично распивал алкогольные напитки на чаше Вечного огня Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, затем вылил их в огонь, потушив пламя, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Этот поступок следствие, а затем суд признали осквернением воинской славы России и памяти защитников Отечества. В суде мужчина признал вину и выразил раскаяние.

Ранее житель Тывы предстал перед судом за осквернение Монумента Славы в Новосибирске. Он помочился на Вечный огонь.

Виктор БОБРОВНИКОВ.