Новосибирец затушил Вечный огонь алкоголем — какое наказание вынес суд

Новосибирский областной суд 7 августа огласил обвинительный приговор 22-летнему мужчине за публичное оскорбление символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества (ч.3 ст. 354.1 УК). Новосибирца решением суда отправят на 7 месяцев в колонию-поселение.
— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения утром 15 мая 2024 года публично распивал алкогольные напитки на чаше Вечного огня Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, затем вылил их в огонь, потушив пламя, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Этот поступок следствие, а затем суд признали осквернением воинской славы России и памяти защитников Отечества. В суде мужчина признал вину и выразил раскаяние.
Ранее житель Тывы предстал перед судом за осквернение Монумента Славы в Новосибирске. Он помочился на Вечный огонь.
Виктор БОБРОВНИКОВ.