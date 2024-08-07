Россиянин получил 3 года тюрьмы за хранение и ввоз наркотиков в Беларусь

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Гражданин России приговорен к трем годам лишения свободы в Беларуси за хранение марихуаны и попытку ввезти в республику наркотики, об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.
По данным ГПК, мужчина был задержан в мае 2024 года лидскими пограничниками в пункте пропуска «Бенякони». Он пытался въехать в Беларусь из Литвы на автомобиле.
«При осмотре с помощью металлодетектора военнослужащие выявили в кармане брюк мужчины тубус с веществом темно-зеленого цвета, которое оказалось марихуаной», — рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.
Задержанный признался, что находился в состоянии наркотического опьянения.
Судом Вороновского района россиянин был признан виновным в незаконном хранении и перевозке наркотических средств, а также в незаконном перемещении наркотиков через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Ему было назначено два года лишения свободы за хранение марихуаны, три года — за попытку ввезти наркотики в Беларусь. По совокупности преступлений окончательное наказание составляет три года лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.