В Минске правоохранители обнаружили останки пенсионера, который погиб 15 лет назад

Сотрудники столичной милиции раскрыли серию преступлений, совершенных в отношении пожилого минчанина. В прошлом году сыщики задержали бывшего мужа его дочери, который на протяжении нескольких лет незаконно получал вместо тестя пенсию. Тогда суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы.



При этом сам пенсионер на связь с милицией не выходил, а общение с родственниками прекратил много лет назад. «По факту безвестного исчезновения минчанина следователями было возбуждено уголовное дело и начаты поисковые мероприятия. Дополнительно оперативники опросили бывшего зятя пропавшего, который признался, что около 15 лет назад между ними произошел конфликт и пенсионер погиб. Заметая следы, фигурант расчленил тело и закопал в лесопарке недалеко от дома», — рассказали в ГУВД.



Правоохранители организовали раскопки с применением техники и с привлечением кинолога со служебной собакой. В конце июля останки жертвы были обнаружены и направлены на экспертизу.