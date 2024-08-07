Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника

Как пояснили в отряде, ссылаясь на слова супруги грибника, мужчина вышел в лес неподалеку от своей дачи в садовом товариществе «Родник-1» еще в понедельник. Связь с ним оборвалась, во вторник родственники вместе с полицейскими попытались найти его, но безрезультатно.