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Спасатели ищут заблудившегося в Сочи грибника

Сотрудники ЮРПСО выехали на поиски заблудившегося в Сочи 74-летнего грибника.

Источник: РИА Новости

СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. Сотрудники Южного регионального поискового-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО) выехали на поиски заблудившегося в лесу Сочи 74-летнего грибника, сообщили журналистам в пресс-службе ЮРПСО.

Как пояснили в отряде, ссылаясь на слова супруги грибника, мужчина вышел в лес неподалеку от своей дачи в садовом товариществе «Родник-1» еще в понедельник. Связь с ним оборвалась, во вторник родственники вместе с полицейскими попытались найти его, но безрезультатно.

«Родные обратились к сотрудникам МЧС. Сегодня дежурная смена ЮРПСО МЧС России выехала в район хребта Алек для поиска заблудившегося местного жителя. На данный момент к поиску привлечено 10 спасателей, одна единица техники», — говорится в сообщении ЮРПСО.

Отмечается, что заблудившемуся мужчине 74 года, он неоднократно выходил за грибами в этот район.

Во вторник в пресс-службе отряда информировали о поисках пенсионерки в течение трех дней. Женщина, выйдя из дома, заблудилась в горах Сочи, ее нашли живой вечером 6 августа.