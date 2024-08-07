Грузовые вагоны сошли с рельсов в Ленинградской области. Смотрите фото

В Ленинградской области на станции Лужская утром 7 августа два грузовых вагона с углем сошли с рельсов. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел при расцепке подвижного состава. Часть угля высыпалась из вагонов. Никто не пострадал. Задержек в движении поездов также не зафиксировано.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства.
При необходимости будут приняты меры реагирования.
Похожий случай произошел в начале июня текущего года. На этой же станции с рельсов сошли пять пустых цистерн.