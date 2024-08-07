Омич нашел чужую банковскую карту и накупил цветов

Молодой омич нашел на дороге чужую банковскую карту и отправился в магазины за покупками. Позже хозяин карты обнаружил списания со своего счета и обратился в полицию.
По пути домой 22-летний инженер омского вуза потерял банковскую карту. На следующий день он заметил, что с карты списали 9 тыс. рублей. Тогда омич обратился в полицию.
Полицейские установили, что деньги с карты украл 25-летний житель Советского округа. Его доставили в участок.
Злоумышленник рассказал, что нашел карту потерпевшего на асфальте на проспекте Мира. Позже он решил воспользоваться ей и купил сигареты и два букета, которые подарил своей жене. Через какое-то время он также оплатил своему другу еще один букет.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража, совершенная с банковского счета»). Ранее омич уже привлекался к уголовной ответственности за подобное деяние.