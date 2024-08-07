В Нижнем Тагиле могут снести пострадавший от взрыва дом

«Итоги обследования будут готовы сегодня к вечеру. С вероятностью 90% дом будет снесен», — приводит ТАСС слова Чемезова.
В департаменте информационной политики региона отметили, что на сегодняшний день завершилась работа по оформлению «социальных паспортов» для пострадавших в ЧП. Всего сотрудниками Минсоцполитики области было выдано 80 документов, необходимых для оказания адресной помощи.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома произошло 1 августа. В результате ЧП пострадало 25 квартир. Глава региона Евгений Куйвашев дал поручение выделить 240 млн рублей на помощь пострадавшим и расселение оставшихся без жилья.