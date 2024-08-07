В Нижнем Тагиле могут снести пострадавший от взрыва дом

В департаменте информационной политики региона отметили, что на сегодняшний день завершилась работа по оформлению «социальных паспортов» для пострадавших в ЧП. Всего сотрудниками Минсоцполитики области было выдано 80 документов, необходимых для оказания адресной помощи.