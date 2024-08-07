Свыше 99 млн тенге, выделенных для содержания автодорог, похитили в Шымкенте

Он добавил, что за каждым из них закреплены ответственные лица, которые координируют работу на местах. Во всех регионах сформированы мониторинговые группы, куда вошли общественники и эксперты. Благодаря анализу уже выявляются нарушения.
— Системные и коррупционные риски связаны с завышением сметы за счет включения ненужных дублирующих работ, непредвиденных расходов, в том числе сметной прибылью уже установлено в 15 регионах, которые составили порядка 7 млрд тенге. К примеру, выявлены нарушения при строительстве автодороги Барбастау-Акжайык-Индер. 2 июля 2024 года в ходе выезда мониторинговой группы выявлены существенные дефекты при реконструкции дороги, — сказал на брифинге Данияр Бигайдаров.
По его словам, зафиксирована сетка трещин, шелушения просадки и разрушение крупнозернистого асфальто-бетонного покрытия, нарушение целостности дорожной одежды на отдаленных участках. Эти недостатки могут привести к быстрому разрушению дороги. Антикор порекомендовал генеральному подрядчику устранить выявленные замечания по всем дефектным участкам.
Официальный представитель агентства отметил, что аналогичные нарушения выявили в областях Улытау, Абай, Жетысу, ЗКО, ВКО, Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях и других городах и регионах республики.
Кроме того, межрайоный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении главного бухгалтера КГУ «Туран» аппарата акима района Туран Асановой и главного бухгалтера КГУ «Акжол» отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог Беспаевой.
— Они признаны виновными в хищении и растрате бюджетных средств, выделенных для функционирования автомобильных дорог. Асанова и Беспаева осуществляли незаконные перечисление средств аффилированным компаниям на основании фиктивных бухгалтерских документов, а также систематически начисляли заработную плату фактически не работавшим лицам с февраля по декабрь 2023 года. В результате их действий общая сумма похищенных средств составила более 99 млн тенге. Приговором суда Асановой и Беспаевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 7 лет соответственно с пожизненным правом занимать должности на государственной службы. Приговор в законную силу не вступил, — уточнил Данияр Бигайдаров.
Ранее министр внутренних дел РК Ержан Саденов сказал, что плохое качество дорог является частой причиной транспортных аварий.
Как сообщалось, Антикоррупционная служба выявила некачественное выполнение работ на 1,7 млрд тенге при строительстве дороги в Алматинской области.