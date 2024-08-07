Свыше 99 млн тенге, выделенных для содержания автодорог, похитили в Шымкенте

— Они признаны виновными в хищении и растрате бюджетных средств, выделенных для функционирования автомобильных дорог. Асанова и Беспаева осуществляли незаконные перечисление средств аффилированным компаниям на основании фиктивных бухгалтерских документов, а также систематически начисляли заработную плату фактически не работавшим лицам с февраля по декабрь 2023 года. В результате их действий общая сумма похищенных средств составила более 99 млн тенге. Приговором суда Асановой и Беспаевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 7 лет соответственно с пожизненным правом занимать должности на государственной службы. Приговор в законную силу не вступил, — уточнил Данияр Бигайдаров.