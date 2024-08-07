6 августа в 10.52 спасатели получили сообщение о ДТП с участием двух легковушек возле деревни Ярошовка Дзержинского района Минской области.
Работники МЧС деблокировали водителя и пассажира одного из автомобилей. Пострадавших впоследствии госпитализировали.
В Дзержинском районе спасатели деблокировали водителя и пассажира из попавшего в ДТП авто
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе спасатели деблокировали водителя и пассажира из попавшего в ДТП авто. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
6 августа в 10.52 спасатели получили сообщение о ДТП с участием двух легковушек возле деревни Ярошовка Дзержинского района Минской области.