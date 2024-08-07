Там уже одного убили, а теперь второго в реанимацию отправили: в поселке Октябрьский произошло очередное ЧП

— Эти ребята не агрессивные, Федя, который впоследствии и пострадал, всегда говорит, что любой конфликт можно и нужно решать словами, — говорит знакомый командировочных мужчин. — В клубе было достаточно людно — одни ребята сидели и выпивали за столиками, другие просто общались, а кто-то, как мои знакомые, танцевали. Потом в клуб вошел мужчина, как потом я узнал, это местный детский тренер по единоборствам Дмитрий, с ним был довольно рослый и физически крепкий знакомый. Когда Дима проходил мимо моих друзей, один из них случайно, во время танца, задел его рукой, началась словесная перепалка, и вскоре конфликт перетек на улицу. Когда я вышел, у клуба стояло порядка 15 человек — Федя с двумя друзьями, Дмитрий с этим крепким мужчиной и другие посетители клуба. Недоразумение, на мой взгляд, было исчерпано и все потихоньку стали возвращаться в клуб, как вдруг этот рослый ударил Федю по голове, тот упал головой на асфальт и потерял сознание.