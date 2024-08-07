Там уже одного убили, а теперь второго в реанимацию отправили: в поселке Октябрьский произошло очередное ЧП

Последние несколько лет поселок Октябрьский в Пермском крае гремит на всю страну криминальными историями. Тут и мальчик, зарубивший топором всю семью, и жестокое убийство, опять же топором, супружеской пары в их частном доме, и заживо сожженная школьным другом 16-летняя девочка и много чего еще страшного и ужасного. При этом в поселке проживает менее 10 тысяч человек, все друг другу почти соседи, и люди стали думать: а не проклял ли их кто. Но пока они ищут ответ на этот вопрос, в поселке продолжают происходить преступления. Очередное случилось буквально на днях. В ночь на 3 августа у ночного клуба под названием «Central Club» избили командировочного мужчину. Сейчас он лежит в реанимации местной больницы, его ввели в искусственную кому. Предварительные прогнозы врачей не внушают оптимизма.
Тем временем полицейские задержали подозреваемого в нападении. Однако свою вину он не признает. Очевидцы говорят, что изначально конфликт у командировочного мужчины произошел с детским тренером по единоборствам Дмитрием (имя изменено — Ред.), а избил пострадавшего его знакомый.
Мы поговорили с участниками драки и попытались во всем разобраться.
С танцпола — в реанимацию
Вечером 2 августа трое жителей Ростовской области, которые строят трассу М12 и живут в общежитии в поселке Октябрьский, собрались в клуб. С собой мужчины позвали знакомую — местную жительницу, а та за компанию взяла с собой подругу.
— Эти ребята не агрессивные, Федя, который впоследствии и пострадал, всегда говорит, что любой конфликт можно и нужно решать словами, — говорит знакомый командировочных мужчин. — В клубе было достаточно людно — одни ребята сидели и выпивали за столиками, другие просто общались, а кто-то, как мои знакомые, танцевали. Потом в клуб вошел мужчина, как потом я узнал, это местный детский тренер по единоборствам Дмитрий, с ним был довольно рослый и физически крепкий знакомый. Когда Дима проходил мимо моих друзей, один из них случайно, во время танца, задел его рукой, началась словесная перепалка, и вскоре конфликт перетек на улицу. Когда я вышел, у клуба стояло порядка 15 человек — Федя с двумя друзьями, Дмитрий с этим крепким мужчиной и другие посетители клуба. Недоразумение, на мой взгляд, было исчерпано и все потихоньку стали возвращаться в клуб, как вдруг этот рослый ударил Федю по голове, тот упал головой на асфальт и потерял сознание.
По словам знакомого командировочных, друзья Феди достали телефоны, чтобы вызвать скорую и полицейских, но их мобильники выкинули ребята из толпы. Одной из девушек все же удалось вызвать врачей, они приехали довольно быстро и увезли Федора в больницу.
— Состояние у Феди тяжелое. В Октябрьский приезжали врачи из Перми, собирался консилиум, хотели оперировать, но пока, по их мнению, это смертельно опасно. Думали отвезти его вертолетом в институт Склифосовского в Москву, но сделали КТ и решили что транспортировку он не переживет, — говорит знакомый командировочных мужчин.
Не признает вину
Напавшего на Федора мужчину задержали и возбудили дело по статье «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью».
— Предварительно установлено, что 3 августа в ночное время у ночного клуба «Central club» мужчина 1994 года рождения в ходе ссоры, ударил в область головы незнакомого мужчину. Потерпевший — житель Ростовской области 1988 года рождения, госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой. Известно, что оба мужчины работают на строящейся трассе М-12. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания, — сообщили корреспонденту «КП»- Пермь" в пресс-службе краевого главка МВД.
В понедельник, 5 августа, Октябрьский районный суд отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО. Как уточнили «КП»-Пермь" в пресс-службе суда, свою вину мужчина не признает.
Никому драться не разрешаю
В разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Дмитрий заявил, что не был зачинщиком конфликта, а, наоборот, хотел его избежать.
— Я и своим детям, и своим воспитанникам строго настрого запрещаю драться, говорю, чтобы весь свой негатив выплескивали в зале, но ни в коем случае не на улице, ни к чему хорошему это не приводит, — говорит Дмитрий. — Что касается конфликта, то никто меня случайно рукой не задевал, меня специально жестко толкнули. Я спросил у человека, зачем он это сделал, он был пьяный и сначала говорил, что я пристаю к его девушке, а потом вообще начал нести какую-то ахинею. Я ушел к себе за столик, он ко мне раз подсел, два подсел, пытался предъявить какие-то претензии, и я предложил выйти на улицу, чтобы не мешать другим людям отдыхать.
Дмитрий говорит, что на улице один из командировочных снова стал предъявлять ему претензии о том, что он пристает к его девушке. На что Дмитрий ответил, что это его знакомая, и он просто-напросто с ней поздоровался.
— А потом он снова начал меня в чем-то обвинять, и я, чтобы не разжигать конфликт, решил от него убежать, — говорит Дмитрий. — Он, видимо, подумал, что я испугался, побежал за мной и ударил сзади. Я схватил его за руку, а потом со всех сторон накинулись люди и что было дальше, и кто его ударил, я уже не видел.
Убил с одного удара
Местные жители рассказали, что в прошлом году в этом же клубе точно также убили человека — нанесли один удар по голове, пострадавший упал на асфальт и вскоре умер. Человеком, который нанес удар, оказался сын Дмитрия.
— Да, это правда, после этого я еще чаще стал говорить своим воспитанникам, чтобы не связывались с пьяными людьми. Мой сын тоже пил, и я ему это запрещал, я против пьянки и курения, для меня это неприемлемо. Сейчас читаю комментарии в соцсетях об этой ситуации, и волосы дыбом встают. Пишут, что я такой весь из себя спортсмен, боксом, борьбой занимаюсь и распускаю руки. Но пусть хоть один пример приведут, где я распускаю руки. Да, у меня были конфликтные ситуации, не спорю, но я их не кулаками решаю. Дай Бог здоровья пострадавшему.
Исчезла запись с камер
Знакомые Федора говорят, что в клубе — внутри и снаружи — есть камеры видеонаблюдения. Но после произошедшего Дмитрий сказал, что никто никаких записей не увидит.
— И сейчас нам говорят, что видеосъемка не велась, но как это может быть, если одну из свидетельниц, которая после произошедшего оказывала Феде помощь и вытирала кровь, нашли с помощь камер наблюдения, — недоумевают знакомые Федора.
Комсомолка два дня пыталась дозвониться в клуб, чтобы узнать о состоянии камер наблюдения, но по указанному в официальной группе клуба ВКонтакте номеру трубку никто не брал.
Угрозы свидетелям
По словам знакомых командировочных ребят, сейчас им угрожают друзья задержанного и вынуждают забрать свои свидетельские показания.
— Друзья напавшего назначили им встречу на свалке, но те предложили встретиться в более людном месте, — говорят знакомые пострадавшего. — Начальник командировочных ребят дал им в подмогу несколько человек, так как неизвестно, сколько людей придет с той стороны.
«Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.